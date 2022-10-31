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VALİ YARDIMCISI, ÖZEL ARACIYLA DENETİME ÇIKTI, OTOMOBİLE ALDIĞI KİŞİLERLE KÜRTÇE SOHBET ETTİ

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DİYARBAKIR Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, izin gününde, kendi aracıyla kırsal mahalle yollarını denetlemeye çıktı.

DİYARBAKIR Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, izin gününde, kendi aracıyla kırsal mahalle yollarını denetlemeye çıktı. Yolda bekleyenleri aracına alan Çiftçi'nin, Kürtçe sohbet ettiği yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, izinli olduğu gün özel aracıyla kırsal mahallelerin denetimine çıktı. Çiftçi, pazar günü yaptığı denetimler sırasında, yolda gördüğü kişiyi de otomobiline aldı. Bir süre ilerledikten sonra Sur ve Yenişehir ilçesinin köy yollarını inceleyen Çiftçi, şehir merkezine dönerken, yoldaki yaşlı kişi de elini kaldırdı. Yaşlı vatandaş, otomobile bindikten sonra bu kez ön tarafta oturan kişi, yaşlı vatandaşa Kürtçe, 'bu kim biliyor musun?' dedi. Yaşlı kişi, 'hayır' deyince de 'Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi' olduğunu söyledi. Çiftçi'nin de sohbete katıldığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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