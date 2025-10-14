Vali Usta, Solhan'da Muhtarlarla Buluştu ve Öğrencilerle Yemek Yedi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan ilçesinde muhtarlar ve yurtta kalan üniversite öğrencileriyle buluştu.

İlçedeki ziyaretleri kapsamında Solhan Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen muhtarlarla istişare toplantısına katılan Vali Usta, köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi, çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Usta, kendi eksikliklerini öğrendiklerini, muhtarların da hatalı ya da eksik bilgi sahibi oldukları konularda bilgilendirildiklerini söyledi.

İlçenin öncelikleriyle köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının ele alındığını dile getiren Usta, "Merkezi bütçeli genel idare hizmetleri dışında, KÖYDES ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 2025 yılında Solhan'a yaklaşık 65 kilometre asfalt çalışması yaptık. Bunun 40 kilometresi birinci kat, 25 kilometresi ikinci kat asfalt." dedi.

Toplantıya, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kentte görev yapan idari ve mülki amirler ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Usta, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Yemekhanede öğrencilerle yemek sırasına giren Usta, kız öğrencilerle aynı masada yemek yedi.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Usta, yeni açılan yurdun bazı eksiklerinin bulunduğunu ancak zamanla iyileştirmelerin yapılacağını belirtti.

Vali Usta, "Derslerinize çalışın. Herkes işini iyi yapmalı, öğrencinin işi de ders çalışmaktır. Okullarınızı bitirip bir an önce hayata atılın, Türkiye'nin üretim kapasitesine katkı koyun." tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden Avşin Kana da ziyaret sırasında türkü seslendirdi.

Ziyarette, Kaymakam Doğan, Belediye Başkanı Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, Bingöl Yurt Hizmetleri Müdürü Zülküf Koçinkağ, İl Genel Meclis Başkanı Doğu, Solhan Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan da yer aldı.