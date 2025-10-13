Haberler

Vali Uğur Turan İğneada Longoz Ormanları'nda İncelemelerde Bulundu

Vali Uğur Turan İğneada Longoz Ormanları'nda İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ve Vize ilçelerini ziyaret ederek İğneada Longoz Ormanları'ndaki yürüyüş yolu çalışmalarını yerinde inceledi ve ormanın önemine dikkat çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ve Vize ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Turan, İğneada Longoz Ormanları'nda sürdürülen yürüyüş yolu çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Turan, İğneada Longoz Ormanları'nın dünyada görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu söyledi.

Vali Turan daha sonra eşi Nihal Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefi Merve Barut ile ormanda bir süre yürüyüş yaptı.

Ardından Vize Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulunan Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor

Meclis'e sunuldu! Tüm bebekler için artık ücretsiz olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.