Vali Uğur Turan İğneada Longoz Ormanları'nda İncelemelerde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ve Vize ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Turan, İğneada Longoz Ormanları'nda sürdürülen yürüyüş yolu çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Turan, İğneada Longoz Ormanları'nın dünyada görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu söyledi.

Vali Turan daha sonra eşi Nihal Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefi Merve Barut ile ormanda bir süre yürüyüş yaptı.

Ardından Vize Halk Kütüphanesi'nde incelemede bulunan Turan, yetkililerden bilgi aldı.