Haberler

Vali Uğur Turan, Aile Yılı Kapsamında Öğretmen Ümit Nalbant'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Uğur Turan, Aile Yılı Kapsamında Öğretmen Ümit Nalbant'ın Ailesini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 2015 yılında İspanya'da denizde boğulan öğretmen Ümit Nalbant'ın ailesini ziyaret ederek Aile Yılı etkinliklerine devam etti. Vali Turan, aile ile sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, 2015 yılında İspanya'da denizde iki öğrencisiyle boğulan öğretmen Ümit Nalbant'ın ailesini ziyaret etti.

Aile ile sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.