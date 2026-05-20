Kırklareli Valisi Uğur Turan, TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü’nün 'Okuyan Kampüs - Açık Hava Kütüphaneleri Projesi' etkinliğine katılarak ağaç kütüphaneleri, gezici kütüphaneyi ve hikaye atölyelerini ziyaret etti. Ardından Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okuyan Kampüs - Açık Hava Kütüphaneleri Projesi" etkinliğine katıldı.

Lüleburgaz TPAO da düzenlenen programda Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşat Özveren ağaç kütüphaneleri ziyaret etti.

Ardından gezici kütüphane ve hikaye atölyelerini gezen Turan, "Okumak, hayatı anlamlandırmak, geleceği inşa etmek ve Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını hazırlamaktır." dedi.

Vali Turan, dernek üyeleriyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Turan, Lüleburgaz'da bir restoranda düzenlenen programda Dernek Başkanı Engin Güngör'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından dernek üyeleriyle sohbet eden Turan, derneğin kültürel dayanışma bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Vali Turan, Dernek Başkanı Güngör ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
