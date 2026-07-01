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Kırklareli'nde Koruyucu Aile Buluşması ve Şenliği düzenlendi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kavaklı beldesinde düzenlenen Koruyucu Aile Buluşması ve Şenliği'nde koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya gelerek, aile olmanın gönül bağıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Buluşması ve Şenliği'nde koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Vali Turan, Kavaklı beldesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, aile olmanın yalnızca kan bağıyla değil, gönül bağı, vicdan ve merhametle mümkün olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin, çocukların hayatına umut, sevgi ve güven kattığını vurgulayan Turan, çocuklar için fedakarca emek veren ailelere teşekkür etti.

Turan, çocukların sevgi, güven ve huzur içerisinde büyümesinin güçlü aile yapısının en kıymetli göstergesi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan, koruyucu aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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