Kırklareli Valisi Turan, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, Jandarma Teşkilatının gerek yurt içinde gerekse sınırların ötesinde büyük bir kararlılıkla görev yaptığını belirtti.

Jandarma Teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına gece gündüz demeden görev yaptığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"187 yıldır milletimizin emniyetinin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusu olan Jandarma Teşkilatımızın kahraman mensupları, fedakarlıkları, cesaretleri ve görevlerine olan bağlılıklarıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Geçmişten aldığı köklü mirası ve tecrübeyi geleceğe taşıyan teşkilatımız, bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.

Varlığını aziz milletimizin hizmetine adamış, gücünü hukuktan ve milletimizin sarsılmaz desteğinden alan Jandarma Teşkilatı, insan merkezli çağdaş yönetim anlayışı, etkin operasyonel kabiliyeti ve modern güvenlik vizyonuyla yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da saygın, güvenilir ve örnek bir güvenlik teşkilatı olma niteliğini başarıyla sürdürmektedir."