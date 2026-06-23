Haberler

Kırklareli Valisi Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Turan, 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı ile birlikte Karakoç köyünde Ruşit Uzun ve torunlarını ziyaret ederek aile bağlarının önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile birlikte Karakoç köyü sakinlerinden Ruşit Uzun'u ziyaret etti.

Vali Turan ve Taşkoparan, Uzun ile torunları Eylül ve Efe ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Ailenin, toplumun en güçlü kalesi ve değerlerin yaşatıldığı en kıymetli yuva olduğunu belirten Turan, "Türkiye Yüzyılı, güçlü aile bağlarıyla, büyüklerine hürmet eden ve evlatlarını sevgiyle geleceğe hazırlayan ailelerin omuzlarında yükselecektir." dedi.

Ziyarette Turan ve Taşkoparan, çocuklara Fenerbahçe forması hediye etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi alarm! Ankara'da çok sayıda kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti

Bir takım daha Dünya Kupası'ndan elendi
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek 'yeni deliller bulundu' diyerek duyurdu

13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek: yeni deliller bulundu
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

Kendi işini yapanlar dikkat! 17 milyon liraya kadar cezası var
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile