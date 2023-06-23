Vali Tavlı Yangın Bölgesinde

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve protokol üyeleri ile birlikte incelemelerde bulundu.