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Vali Tavlı Yangın Bölgesinde

Vali Tavlı Yangın Bölgesinde

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Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve protokol üyeleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

VALİ TAVLI YANGIN BÖLGESİNDE

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı da çalışmaları yangın bölgesinde yerinde takip ediyor. Vali Tavlı'ya incelemelerinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile protokol üyeleri eşlik ediyor.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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