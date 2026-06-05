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Bilecik Valisi Sözer, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yangın mücadelesi ve orman varlığının korunması konusunda bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sözer, Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'den kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kentteki orman varlığının korunmasına dikkati çekti.

Orman yangınlarıyla mücadele eden personele görevlerinde "başarılar" dileyen Sözer, Akyüz'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Akyüz de kentteki olası orman yangınlarına hazır olduklarını belirterek, kurumlar arası koordinasyonu sağladıklarını vurguladı.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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