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Vali Soytürk, Rakoczi Müzesi'ndeki bilimsel dokümantasyon çalışmalarını inceledi

Vali Soytürk, Rakoczi Müzesi'ndeki bilimsel dokümantasyon çalışmalarını inceledi
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Rakoczi Müzesi'nde Macar yetkililer ve üniversite heyetiyle birlikte yürütülen bilimsel dokümantasyon ve restorasyon altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Rakoczi Müzesi'ni ziyaret ederek, müzede yürütülen bilimsel dokümantasyon çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk ziyaret kapsamında Liszt Enstitüsü - Macar Kültür Merkezi, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde yürütülen, Tekirdağ'daki Rakoczi Evi'nin bilimsel olarak belgelenmesine yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk, gelecekte gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarına altyapı oluşturması amaçlanan rölöve, plan, kesit ve cephe çizimlerini hazırlayan öğretim üyeleri, teknik heyet ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi.

Proje kapsamında Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yapının manuel ve dijital rölövesinin çıkarıldığı, lazer tarama (TLS) teknolojisi kullanılarak üç boyutlu nokta bulutu oluşturulmasının ve yapının mevcut durumunun ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının hedeflendiği bildirildi.

Soytürk'e, ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Macaristan Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi Müdürü Sipoz Aron, Türkolog Gergo Kovacs ile Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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