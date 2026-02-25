Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk, öğretmenlerle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlediği iftar programında öğretmenlerle bir araya geldi. Ramazan boyunca farklı gruplarla iftar yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğretmenlerle iftar yaptı.

Vali Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen iftar programda, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Soytürk, ramazan ayı boyunca farklı iftar soflarında vatandaşlarla, farklı meslek gruplarıyla, bir araya gelmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
