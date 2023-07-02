Vali Şimşek: "Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasın"

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen programlarla anıldı

SİVAS - Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli'nde yaşanan olaylarda hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen programlarla anıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada "Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasın" dedi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair-yazar-ozan, 2 otel personeli ve otel dışındaki 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 30. yıl dönümünde anma programları düzenlendi. İlk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan eski Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı, dua etti. Bu anma programına ayrıca; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi partilerin il başkanları ve protokol mensupları katıldı.

"Bu acı hepimizin ortak acısı"

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek burada yaptığı konuşmada, bu acının hepimizin acısı olduğunu ifade ederek, "Bugün 2 Temmuz. Bundan tam 30 önce bu mekanda yaşanan acı olayın yıl dönümü. Bizler de bu vesileyle bu mekana gelerek burada hayatını kaybeden canlar için karanfil bıraktık. Onlar için dua ettik ve onlar için Allah'tan rahmet diledik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin inşallah. Tabii bu acı hepimizin ortak acısı. Tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin acısı. Burada hayatını kaybeden her bir vatandaşın acısını her birimiz yüreğimizde hissediyoruz. ve hep hissedeceğiz. Bundan sonra da bu tür olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Birbirimize daha da yakınlaşmalıyız. Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasın. Yüzyıllardır bu topraklar hep barış ve hoşgörü toprakları olmuştur. Barış ve hoşgörü hakim olmuştur bu topraklarda. Hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun, insanlar bir arada kardeşçe, yan yana yaşamışlardır. Yine bu toprakların sesi olmuş, bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımızla bizlere hep barış, hoşgörü ve sevgi mesajları vermişlerdir. Bu öğütlerde bulunmuşlardır. İnşallah bunların bu mesajlarını doğru algılayıp bizler de o yönde adımlar atacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Sevgi ve hoşgörü iklimini tekrar inşa edeceğiz ve hep bir diri diri tutacağız. İnşallah bizlerden sonraki nesillere barış dolu, sevgi dolu bir dünya bırakmış olacağız" dedi.