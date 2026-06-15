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Sivas Valisi Şimşek merkez stajına katılacak kaymakamlarla bir araya geldi

Sivas Valisi Şimşek merkez stajına katılacak kaymakamlarla bir araya geldi
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı Merkez Stajı kapsamında görev yerlerinden ayrılan 6 kaymakamı makamında kabul ederek çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu ve başarılar diledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı Merkez Stajı kapsamında görev yerlerinden ayrılan kaymakamları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabulde Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Altınyayla Kaymakamı Mustafa Büyükuçar, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz, İmranlı Kaymakamı Fatma Bayalan, Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş ve Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez hazır bulundu.

Şimşek, kaymakamlarla bir süre sohbet ederek Sivas'ta yürüttükleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görev süreleri boyunca ilçelere sundukları hizmetlerden dolayı kaymakamlara teşekkür eden Şimşek, kamu hizmetindeki gayretlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Vali Şimşek, merkez staj sürecinin kaymakamlar için önemli bir tecrübe olacağını belirterek, başarılar diledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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