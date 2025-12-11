Sivas Valisi, Piyade Uzman Çavuş'un Kızını Ziyaret Etti

SİVAS Valisi Yılmaz Şimşek kendisine mektup yazarak Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş babası Murat Arıcan'ı özlediği söyleyen Gökçe Arıcan'ı (7) evinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Şimşek, telefonla Gökçe'yi babasıyla görüştürerek birlikte pasta kesti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Murat Arıcan'ın ilkokul 2'nci sınıfa giden kızı Gökçe Arıcan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e mektup yazarak babasının çok özlediğini ve onu görmek istediğini söyledi. Mektup üzerine Vali Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte, kent merkezinde annesi Hümeyra Arıcan ile yaşayan Gökçe'yi ziyaret etti.

'SEN GÜÇLÜ VE CESUR BİR KIZSIN'

Mektup için Gökçe'ye teşekkür eden Vali Yılmaz Şimşek, "Biz mektup üzerine seni görmeye ve seninle tanışmaya geldik. Babanı özlemen doğal o da seni çok özlüyordur. Zaman zaman gelip gidiyordur. Biz de kendisiyle görüştük. Tekrar seni görmeye gelecek. Ama sen güçlü bir kızsın, çünkü asker kızısın. Asker kızları güçlü ve cesaretli olur. Zaten bu mektubu yazman da senin cesaretini gösteriyor" dedi.

Vali Şimşek daha sonra Gökçe'yi Piyade Uzman Çavuş babası ile telefonda görüntülü görüştürdü. Ziyarette Gökçe, Vali Yılmaz Şimşek'e kendi yaptığı resmi hediye etti. Vali Yılmaz Şimşek de Gökçe'ye çeşitli hediyeler vererek birlikte pasta kesti.