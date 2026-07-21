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Şanlıurfa'da sulama kanalları ve baraj göllerine girilmemesi uyarısı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerde boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Bu yıl alınan tedbirlerle boğulma sayısında azalma sağlandığını ancak özellikle çocuk ve gençlerin hayatını kaybettiği vakaların devam ettiğini belirten Vali, yasak bölgelere girilmemesi çağrısı yaptı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerde meydana gelen boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, bu yıl boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin etkili olduğunu belirtti.

Önceki yılların aynı dönemine kıyasla sulama kanalları ve baraj göllerindeki boğulma olaylarının sayısında önemli oranda azalma sağlandığını ifade eden Şıldak, buna rağmen son günlerde özellikle çocuk ve gençlerin hayatını kaybettiği boğulma vakalarının yaşandığını kaydetti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şıldak, sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerin serinlemek ve yüzmek için uygun olmadığını vurgulayarak, bu alanlara girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlattı.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında idari para cezası uygulandığını belirten Şıldak, vatandaşlardan yasaklanan alanlarda suya girmemelerini ve çocuklarının da bu alanlara girmesine izin vermemelerini istedi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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