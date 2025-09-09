Vali Sezer, Edirne'de Mahalle Sakinleri ile Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, kentteki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda Valilik bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, kentin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere muhtarlar ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Sezer, kurum müdürlerine isteklerin ve ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.