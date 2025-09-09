Haberler

Vali Sezer, Edirne'de Mahalle Sakinleri ile Buluştu

Vali Sezer, Edirne'de Mahalle Sakinleri ile Buluştu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Valilik bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularında muhtarlar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek kurum müdürlerine talimat verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Hacı Sarraf ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, kentteki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda Valilik bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, kentin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere muhtarlar ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Sezer, kurum müdürlerine isteklerin ve ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
