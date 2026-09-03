Edirne Valisi'nden Tugay Komutanına Ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'ya iade-i ziyarette bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'ya iade-i ziyarette bulundu.
Vali Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanlığında Tuğgeneral Aydoğdu tarafından karşılandı.
Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve sınır güvenliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Sezer, Tuğgeneral Aydoğdu'ya görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA