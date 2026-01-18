Vali Serdengeçti'nin şehit ailesine söz verdiği yeni ev yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun'dan Osmaniye'ye atanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Çanakçı ilçesindeki yeni evlerine taşınan şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Serdengeçti, Kars Kağızman'da 1994 yılında şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk'ü ilçeye bağlı Egeköy'de yaklaşık 5 ay önce ziyaret etti.

Ailenin yeni ev talebine olumlu yanıt veren Serdengeçti, yetkililere konuyla ilgili talimat verdi.

Serdengeçti, aynı köyde yapımı tamamlanan müstakil eve taşınan şehit ailesine ziyarette bulundu.

Aileye verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Serdengeçti, "Ev güzel olmuş. Şimdi burada hem devletimizin hem de milletimizin duygusu, katkısı ve gönlü var. İl Özel İdaresi de büyük gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.

Pamuk Türk ise mutluluğunu dile getirerek, "Bütün emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.