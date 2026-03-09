Haberler

Ankara Valisi Şahin çocuklarla iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar ilçesinde düzenlenen iftar programında yetim çocuklarla bir araya gelerek, onların geleceğine sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Pursaklar ilçesindeki iftar programında yetim çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin, iftar bereketini Pursaklar'da gerçekleştirilen programda yetim çocuklarla paylaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Şahin, "Milletimizin ve medeniyetimizin emaneti olarak kabul ettiğimiz yetimlerimizi sahiplenmek ve geleceğe hazırlamak en öncelikli görev ve sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının, milletin merhamet, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerinin ön plana çıkarılmasına vesile olduğunu belirten Şahin, yetim çocuklara destek ve katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara sergiledikleri insani ve örnek davranışlar için teşekkür ederek, çocuklara sağlıklı ve güzel bir gelecek dileğinde bulundu.

Programda Vali Şahin'e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek de eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
