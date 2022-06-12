Vali Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu - Haberler

Vali Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
AA - Alican Ocak - Güncel
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Ankara Valisi Vasip, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ankara Valisi Vasip, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.
AA / Alican Ocak - Güncel