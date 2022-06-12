Vali Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu - Haberler

Vali Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu Ankara Valisi Vasip, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ankara Valisi Vasip, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA / Alican Ocak - Güncel Altındağ Ankara Güncel Haberler

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