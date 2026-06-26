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Manisa Valisi Özkan'dan eğitim öğretim yılı sonu mesajı

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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek yaz tatilinin kitap okuma ve sosyal faaliyetlerle değerlendirilmesini tavsiye etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında öğrencilerin gayreti, öğretmenlerin fedakarlığı ve velilerin desteğiyle eğitim alanında önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını aktaran Özkan, milli ve manevi değerlere bağlı, düşünen, üreten, araştıran ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin temel hedef olduğunu ifade etti.

Özkan, öğrencilere yaz tatilini dinlenme, kitap okuma ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenlere emekleri dolayısıyla teşekkür eden Özkan, velilere de eğitim sürecine katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirten Özkan, "Eğitim altyapısının güçlendirilmesi, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin daha nitelikli şartlarda eğitim almasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitim alanına yapılan her yatırımın, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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