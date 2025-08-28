Vali Ömer Toraman, Gökçeada'da TEKNOFEST Yarışmasını Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada'da 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na katılan gençlerle buluştu.

Vali Toraman, ziyaretinde, Gökçeada Havalimanı'nda önceki gün başlayan yarışma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yarışmaya katılan gençlerle de görüşen Ömer Toraman, Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın ikinci gününde devam eden çalışmaları takip etti, alana kurulan stantları gezdi.

Vali Ömer Toraman'a, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile diğer ilgililer eşlik etti.