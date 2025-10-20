Haberler

Vali Masatlı: Payas'ta Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Masatlı: Payas'ta Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yaşanan heyelan sonrası yolun açılması için yürütülen çalışmaları değerlendirerek, birkaç saat içinde hayatın normale döneceğini umduğunu ifade etti.

VALİ MASATLI: YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Masatlı, birkaç saate kadar hayatın normale döneceğini umduklarını belirterek, "Dün saat 01.00 sıralarında başlayan yağmurla beraber, şehrin bu bölgesinde otoyol ulaşıma kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 245 ihbar geldi. Bununla beraber başta valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ekipleriyle çağrılara cevap vermek için çalışmalarımız başladı. Bir yandan da kapanan Payas-Adana arasındaki yolun açılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

'MAHSUR KALIP, ULAŞILAMAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Yayla yolları dahil ilçe genelinde yol bakım çalışmalarının süreceğini kaydeden Vali Masatlı, "Yaklaşık 2 saat yol trafiğe kapalı olduğu için yer yer aksamalar oldu. Şu an itibariyle insanlarımız noktasında bir sorun söz konusu değil. Sahada hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan da yolun tek şeritle trafiğe açıldığını gördünüz. Payas ilçemizde yağmurdan etkilenen bölgede 141 araç ve 450'ye yakın personelimiz görev yapıyor. Herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalıp, onlara ulaşılamaması söz konusu değil. Önemli olan da budur" dedi.

Anıl ATAR-Yusuf YILDIZ/PAYAS, (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
