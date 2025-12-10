Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın (3)

VALİ MAKAS: 50 ARAÇ, 170 PERSONELLE MÜDAHALEMİZ SÜRÜYOR

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, fabrikadaki yangının saat 11.30 civarında başladığını hem tahliye noktasında hem de gerekli güvenlik tedbirleri konusunda yerinde ve zamanda müdahale ettiklerini belirterek, "Fabrikada çalışan 70 işçimizin tahliyesinin gerçekleştirilerek, burunları dahi kanamadan çıkarılması bizim için sevindirici olan kısım. Ankara başta olmak üzere Samsun dahil Çorum, Çankırı, Kırşehir ve çevre illerin tamamından itfaiye ekiplerimizle beraber müdahale ediyoruz. An itibarıyla 50 araçla beraber 170 personelle müdahalemiz sürüyor. Yangın kontrolümüz altında, söndürme çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda da soğutmaya geçeceğiz diye tahmin ediyoruz. Yüksek riskli bölümleri atlattık. Tankların olduğu, patlamaya maruz kalabilecek kısımlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. AFAD Başkanlığımız gerekli koordineyi Ankara'dan sağlıyor. AFAD Başkanımız da başkan yardımcımız da yanımızda; hem KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) ekipleriyle hem de diğer müdahale ekipleriyle arkadaşlarımız çalışıyor. En kısa zamanda söndürmeyi gerçekleştireceğiz ve soğutmaya geçeceğiz. Tabii 70 kişiye ekmek kapısı olan bu fabrikamız inanıyoruz ki en kısa zamanda tekrar faaliyete başlayacaktır çünkü ana kütleleri duruyor. İnşallah Rabb'im tez zamanda fabrikayı tekrar ayağa kaldırmasını, istihdam sağlamasını nasip eder; biz de Kırıkkaleliler olarak destekleyeceğiz" dedi.

AYNI BÖLGEDE ÇIKAN 2'NCİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan yangın devam ederken, bölgede başka bir fabrikada daha yangın çıktı. Enerji paneli ürettiği belirtilen fabrikanın jeneratör bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü. Vali Makas, 2'nci yangınla ilgili de "Malumunuz bu fabrikaya, yangına müdahalemizden kaynaklı OSB'mizde elektrikli kesintisine gittik. Çünkü eski bir OSB olmasından kaynaklı burada bitişik nizamlı fabrikalarımız var. Burada bir fabrikamızda akü besleme odası var. O akülerin devreye girmesinden kaynaklı ama fabrikadan daha farklı bir alanda; kontrolümüz altında. O fabrikamızla ilgili de bir sıkıntı görmüyoruz; inşallah onu da atlatmış olacağız hep beraber. KBRN ekiplerimiz de AFAD da gerekli ölçümleri yapıyorlar; kimyasal noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Ucuz atlattık, önemli olan orada herhangi bir vatandaşımızın burnunun kanamaması. Sadece heyecanlı bir şekilde bir vatandaşımızın hastaneye müracaatı var o da ayakta tedavi ile atlatıldı" diye konuştu.