Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın 8 yaşındaki oğlu Gökalp'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Gökalp, Kütahya Valisi Ali Çelik'in makam aracını düğün arabası olarak istedi. İstek üzerine Vali Çelik'in talimatıyla makam aracı 8 yaşındaki Gökalp'e tahsis edildi.

Vali, makam aracını şehit oğluna sünnet düğünü aracı olarak tahsis etti

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın 8 yaşındaki oğlu Gökalp'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın oğlu Gökalp Kahraman için sünnet düğünü töreni düzenlendi. Gökalp, Kütahya Valisi Ali Çelik'in makam aracını düğün arabası olarak istedi. İstek üzerine Vali Çelik'in talimatıyla makam aracı 8 yaşındaki Gökalp'e tahsis edildi.

Balon ve Türk bayrağı ile süslenen aracın arkasına "Baba ben sünnet oluyorum" yazısı yapıştırıldı.

Annesi Büşra Kahraman ile birlikte araca binen Gökalp, evinden alınarak davetlilerin araçlarının katılımı ve motosikletli polislerin eskortu eşliğinde şehir turu atıp düğünün yapılacağı salona getirildi.

Gökalp, isteğini kırmayan Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür etti. Gökalp, "Çok mutluyum. Vali amcaya da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anne Büşra Kahraman da, "Valimize ve emniyetimize de çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu.