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Vali Kumbuzoğlu'ndan Fadimana Altın'a Anlamlı Hediye

Vali Kumbuzoğlu'ndan Fadimana Altın'a Anlamlı Hediye
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ettiği 75 yaşındaki Fadimana Altın'a vatan sevgisi ve bayrak bilinci için teşekkür etti.

AKSARAY Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir iş yerinin önünde asılan Türk ülkelerinin açık bastonlu Fadimana Altın'a (75), Kur'an-ı Kerim ve Türk yolculuğu hediye etti. Vali Kumbuzoğlu, "Bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca savaşan, kahramanca savaşta ilerleyen yüce kadınlarımızı hatırlattı ve ona çok minnettarız" dedi.

Ortaköy'de oturan ve yalnız yaşayan Fadimana Altın, 29 Ekim'de evden kaçarken, caddede yürüdüğü sırada yan binadaki komşusu lastikçi Kaan Demiraslan'ın iş yerinin önünde astığı Türk sahilini görce öptü. Demiraslan da Altın'ın eli öptü. O anladı ki, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, bu performansından dolayı ilçede ilgi odağı haline gelen Fadimana Altın ile kardeşi Nefise Güneş'i, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile buluşturdu. Vali Kumbuzoğlu, Fadimana Altın'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

'BAYRAK SEVGİSİNİ BİZE O AN İÇİN ÖZETLEDİ'

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Oradaki o süreç belki de 3-4 saniyelik zaman dilimi ama o zaman dilimi çok az olsa bile bizim için, olmak için, Türkiye'miz için, öğrenciler için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hangi dönemden ol, yaşlı da olsa vatan sevgisi, bayrak sevgisi ilelebetlerinin, gelecekte yaşananları Fadimana teyze bize o an için özetledik.Bunu bütün gençlere anlatacağız.Zaten herkes duydu, gördü, ama bunu bütün bayramlarda, milli bayramlarda izledi. Bizlere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca savaşan, birbirinden üstün kadınlarımızı hatırlattı ve ona çok minnettarız.Bizim teyzemiz olarak zevalimiz olsun. vermesin, Allah bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın" dedi.

'BAYRAĞI ÖPÜP, AĞLADIM'

Fadimana Altın ise "Ben de çok duygulandım. Bayrağı öpüp, sonrasında ağladım. 'Sürekli dalgalan, sana haram veya değmesin' dedim. Sonra bir çocuk, benim elimi öptü. Ondan sonra bu olay gelişti" diye konuştu. Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe de Altın'ın bu faaliyetinden dolayı ilçede ilgi odağı olduğu belirtildi, "Fadimana Altın teyzemiz, bayrak öpmesinin yanı sıra bu davranışından sonra kendisi ziyaret gelen jandarma ve polislere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyor, ziyarete gelen gerçek polis ve Jandarma olup olmadığı teyit ettirildikten sonra kapıya açması ile de başka bir örnek davranış sergilendi" dedi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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