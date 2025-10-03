Vali Köşger, Yüreğir'de Vatandaşlarla Buluştu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köşger, Kiremithane Mahallesi'nde cuma namazı sonra Taziye Evi'nde düzenlenen programda, Adanalılarla sıklıkla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Her cuma günü çeşitli mahallelerde kamu kurumlarının temsilcileriyle mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Kiremithane Mahallesi'nde ve çevre mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın bize iletecekleri dilek ve temennileri ile varsa sıkıntılarınızı dinlemek istiyoruz. Adana'mızı, Türkiye'mizi inşallah hepimizin gayreti, katkısı ve çalışmalarıyla daha huzurlu ve yaşanılabilir hale getirecek, hep beraber daha iyi günlere doğru gideceğiz. Daire amiri arkadaşlarım burada sizin talep ve beklentilerinizi not alıyor. Hemen çözebilecekleri konular varsa onları çözümlüyorlar. Söylenen hususlarla ilgili çözüm getirmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor."

Konuşmanın ardından vatandaşlar talep ve beklentilerini paylaştı.

Programa Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da katıldı.