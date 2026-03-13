Haberler

VALİ KÖKLÜ: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR

VALİ KÖKLÜ: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Vali Abdullah Köklü, yapılan taramalar sonucunda ciddi bir sorun olmadığını ve bazı okullarda küçük hasarların dışında kayda değer bir durumun bulunmadığını belirtti.

VALİ KÖKLÜ: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Köklü, yaptığı açıklamada, "Acil bir alan taraması yapıldı. Çok şükür problem yok. Bazı ilçelerdeki bazı okullarda sıva çatlağı, bazı yerlerde küçük hasar var. Gün ağarıyor. Daha detaylı alan taraması yapılacak. Bazı vatandaşlarımızın panik nedeniyle hastanelere başvurduğu, bazı yurtlardaki öğrencilerimizin panik nedeniyle basit, ufak yaralanmalara maruz kaldığı anlaşılıyor ama onun haricinde çok bizi üzecek bir konu şimdilik görünmüyor. Ama depremi hissetmiş insanlar, dışarı çıktılar. Köylerdeki evler genellikle tek veya iki katlı olduğu için ilçe merkezine göre daha az hissedilme var. Endişe edecek bir durum şimdilik görünmüyor" diye konuştu.

Niksar'da bir okulda ise deprem sonrası duvarlarda çatlaklar olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

2 şehrimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Sirenlerle yataktan fırladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi

Gerçek niyetini itiraf etti, konuşması bitmeden İran'dan yanıt geldi
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası

Burası İsrail'in göbeği, Netanyahu'nun da kalbi
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi

Gerçek niyetini itiraf etti, konuşması bitmeden İran'dan yanıt geldi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i çeyrek finale yürüyor

Avrupa'da tarih yazmak için sahaya çıktı! İşte sonuç
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

İspanyollar ve Türkler iç içe girdi, Samsun şehri bu seslerle inledi