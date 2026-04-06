Gaziantep Valisi Çeber AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Çeber, AA'nın doğru ve tarafsız habercilik anlayışını vurgulayarak, uluslararası alandaki önemine dikkat çekti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Anadolu'nun sesi, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın kurulduğu günden bu yana doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla Milli Mücadele'nin sesi olduğunu ifade eden Çeber, "Bugün de ülkemizin uluslararası alandaki güçlü iletişim köprülerinden biri haline gelen Anadolu Ajansı, köklü geçmişiyle gurur kaynağımızdır. Bu anlamlı yıl dönümünde Anadolu Ajansını, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
