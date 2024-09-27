Vali Hüseyin Aksoy Sivrihisar'da Muhtarlarla Buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Aksoy ziyaretinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yayımı" adlı proje kapsamında alınan koyun yıkama ve ilaçlama makinesini ile anıza ekim makinesini teslim etti.

Nasreddin Hoca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aksoy, huzurevi sakinleriyle görüştü.

Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi de ziyaret eden Aksoy, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy, her ay bir ilçede yaptığı Muhtarlar Toplantısı'nı kurum müdürlerinin katılımıyla Sivrihisar'da gerçekleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Aksoy, muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.