Vali Hatipoğlu, Fidan Dikim Etkinliğine Katıldı

Vali Hatipoğlu çocuklarla birlikte fidan dikip, can suyu verdi

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesinin 50'nci yıl kutlamaları çerçevesinde Harput yerleşkesindeki hatıra ormanında çocuklarla birlikte fidan dikim etkinliğine katıldı.

Fırat Üniversitesinin 50'nci yıl etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede üniversitenin Harput yerleşkesinde bulunan hatıra ormanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Minik öğrenciler Vali Hatipoğlu ve beraberindekileri 'Tohumlar fidana' şarkısı ile karşıladı. Bir süre öğrencileri dinleyen Vali Hatipoğlu daha sonra miniklerle birlikte hatıra ormanına fidan dikti. Vali Hatipoğlu daha sonra dikilen fidanlara can suyu verdi. Vali Hatipoğlu ve beraberindekiler öğrencilerle bir süre sohbet edip hayallerini sordu.

Tören, fidanların dikilmesinin ardından sona erdi.