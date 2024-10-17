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Vali Hatipoğlu, Depremzedeleri Hastanelerde Ziyaret Etti

Vali Hatipoğlu, Depremzedeleri Hastanelerde Ziyaret Etti
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen yaralıları hastanelerde ziyaret etti. Tedavi gören vatandaşlarla sohbet eden Vali, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Elazığ'da yaralananların Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Vali Hatipoğlu, hastanelerdeki yaralıları tek tek ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi alan Hatipoğlu, tedavisi süren vatandaşlarla sohbet etti.

Hatipoğlu, AA muhabirine, "Şu an itibarıyla hastanelerimizde 3'ü kronik olmak üzere 8 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Fırat üniversitesi hastanemizde hem de Fethi Sekin Şehir Hastanemizde gerekli müdahaleler dün de yapıldı. Bugün de yapılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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