Vali Hacıbektaşoğlu Siirt'ten ayrıldı

Valiler kararnamesiyle Zonguldak Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu Siirt'e veda etti. Hacıbektaşoğlu, Valilik önünde düzenlenen törende kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla kucaklaştı. Vatandaşlardan helallik isteyen Hacıbektaşoğlu, görev yaptığı süre boyunca Siirt'in unutulmayacak güzellikleriyle her daim anılarında yaşayacağını söyledi. Hacıbektaşoğlu, daha sonra Siirt'ten ayrıldı. Uğurlama törenine, AK Parti Siirt Milletvekilli Mervan Gül, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.