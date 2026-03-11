Vali Gül, Yetim Aileleriyle İftarda Buluştu

Kamera: Gencer KETEN?

İSTANBUL)

( İstanbul Valisi Davut Gül, yetim ailelerle iftar programında bir araya geldi. Gül, hayırseverlerin katkılarıyla 928 aileye sağlanan aylık kira desteğinin devam edeceğini belirterek, bu yıl ilk kez uygulanacak "Gönülden Bir Öğün" kartı ile öğrencilere okul kantinlerinde kullanılmak üzere düzenli olarak para yükleneceğini açıkladı. Gül ayrıca "Bir Çocuk Bir Dilek" projesi kapsamında çocukların yazacakları üç dilekten birinin hayırseverlerin desteğiyle yerine getirileceğini söyledi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün yanı sıra, 39 ilçe kaymakamı, Kardeş Aile Projesi bağışçıları, İstanbul Çocukları Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

"Yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız"

İftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla çocuklara yönelik çeşitli sosyal destek çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Gül, vakfın İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyet gösterdiğini ifade ederek "İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliği'nin bir vakfıdır. Bununla daha çok çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Burada kardeşlik sofrasında olan siz kardeşlerimizin her biriyle yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız" dedi.

"Geçmişte olduğu gibi kira desteğini vermeye devam edeceğiz"

Vali Gül, yetim ailelere yönelik sosyal desteklerin hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüldüğünü belirterek kira yardımlarının devam edeceğini söyledi. Gül konuşmasında "Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz. Bu destekler hayırseverlerimizin katkılarıyla düzenli olarak sağlanıyor ve amacımız çocuklarımızın ve ailelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak" ifadelerini kullandı. Vali Gül ayrıca, yetim ailelere yönelik destek çalışmaları kapsamında İstanbul'da 928 aileye hayırseverlerin katkılarıyla düzenli kira desteği sağlandığı belirtildi.

"Kantin kartı verilecek, çocukların üç dileğinden biri yerine getirilecek"

Konuşmasında bu yıl ilk kez başlatılacak olan "Gönülden Bir Öğün" kartı uygulaması ile "Bir Çocuk Bir Dilek" projesine de değinen Gül, öğrencilere kantin desteği sağlanacağını ve çocukların dileklerinden birinin gerçekleştirileceğini belirtti. Gül, "Bu yıl ilk defa başlattığımız 'Gönülden Bir Öğün' kartımız olacak. Yavrularımıza kantinde geçerli olan bir kart vereceğiz. Bu kart sadece okulun kantininde geçerli olacak ve düzenli olarak her ay bu karta para yükleyeceğiz. Böylece çocuklarımız okuldayken ihtiyaç duyduklarında kantinde bu kartı kullanabilecekler. Geçmiş yıllarda bayramlarda sizlere birer mektup yazdık. Projemizin ismi 'Bir Çocuk Bir Dilek'. Sizlere bu mektubu yazarak üç dileğinizi istedik ve bu üç dileğinizden birini yerine getireceğimizi söyledik. Çıkarken arkadaşlarımız size birer mektup verecek. O mektupta üç dileğinizi hafta içi bize ileteceksiniz ve bu üç dileğinizden birini hayırseverlerimizin desteğiyle temin edip sizlere teslim edeceğiz" diye konuştu.

Sizleri kendi evlatlarımızdan farklı görmüyoruz"

"

Devletin yetim çocuklara yaklaşımına da değinen Gül, "Bizler sizleri kendi kardeşimiz, kendi evladımız gibi görerek eğitim hayatınızdan sağlık ihtiyaçlarınıza kadar her alanda yanınızda olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Gül konuşmasının sonunda İstanbul Çocukları Vakfı'nın çalışmalarını koordine eden vali yardımcısına, ilçelerde süreci yürüten kaymakamlara, vakıf yöneticilerine ve destek veren hayırseverlere teşekkür ederek katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA