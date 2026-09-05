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Silivri'de Gemi Kazasında Arama Çalışmaları 4. Gününde: Vali Gül, Kayıp Mürettebat Yakınlarıyla İncelemede Bulundu

Silivri'de Gemi Kazasında Arama Çalışmaları 4. Gününde: Vali Gül, Kayıp Mürettebat Yakınlarıyla İncelemede Bulundu
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Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp mürettebatın aileleriyle birlikte bölgeye giderek TCG Akın gemisindeki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Silivri açıklarında meydana gelen kazada batan gemiyi arama çalışmalarını 4'üncü gününde İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp mürettebatın yakınlarıyla birlikte yerinde inceledi.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibat kesildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisi ve içerisindeki 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül'de arama noktasında sürdürülen çalışmaları, kayıp olan 10 mürettebatın aileleriyle birlikte yerinde inceledi. Sabah saatlerinde ailelerle birlikte sahil güvenlik botlarıyla gemi enkazının bulunduğu yere giden Gül, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren TCG Akın Arama ve Yedekleme gemisine geçti. Gül, burada son bilgileri alıp yapılan çalışmaları inceledikten sonra ailelerle birlikte yine sahil güvenlik notlarıyla geri döndü. Gül daha sonra Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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