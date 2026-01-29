Vali Gül, Özbekistan Cumhuriyeti Okul Yapımı İşe Başlama Töreni'ne katıldı

TÜRKİYE ile Özbekistan iş birliğinde Bakırköy'deki Özyazıcı Engelliler Ortaokulu bahçesinde 'Özbekistan Cumhuriyeti Okul Yapımı İşe Başlama Töreni' İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de video konferansla katıldı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılıklı eğitim iş birliği kapsamında Bakırköy'de yapılacak Özbekistan Cumhuriyeti Okul Yapımı İşe Başlama Töreni', İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi Osman Hamdi Bey Bulvarı'ndaki Özyazıcı Engelliler Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törene Vali Gül'ün yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bilal Macit, Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ezazhan Kerimova, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özbekistan vatandaşları ve öğrenciler katıldı. Özbek sanatçı Lola Ahmedova'nın şarkılarını seslendirmesinin ardından tören iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, video konferans ile katıldı.

İNŞAAT SÜRECİ BAŞLADI

İki ülkenin milli eğitim bakanları tarafından karşılıklı eğitim kurumları açılması amacıyla 1 Kasım 2025'te Arsa Tahsis Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Özbekistan, Taşkent'in Şeyhantahur ilçesi Kohota Mahallesi'ndeki bir alanı Türkiye'ye tahsis ederken, mülkiyet Özbekistan'da kalmak kaydıyla intifa hakkı Türkiye'ye süresiz ve bedelsiz olarak verildi. Türkiye de karşılıklılık esası doğrultusunda İstanbul Bakırköy'deki Özyazıcı Engelliler Ortaokulu bahçesinde bulunan taşınmazı, mülkiyeti Türkiye'de kalacak şekilde bedelsiz olarak Özbekistan Cumhuriyeti'ne tahsis etti. Özbekistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taşınmaz üzerine yapılması planlanan okulun inşaat süreci, düzenlenen törenle başladı.