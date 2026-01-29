Vali Gül: İstanbul'da depreme dayanıklı ya da dayanıksız kamu binası kavramını gündemimizden çıkartmış olacağız

İSTANBUL İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 4'üncü dönem Toplantısı'nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kamu kurum ve kuruluşlarında başta okullarımız, hastanelerimiz, hükümet konaklarımız, idari binalarımız olmak üzere dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah başta İPKB'nin yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarının dönüşümü olmak üzere bakanlıklarımızın programındaki işlerin bir an önce tamamlanmasıyla birlikte artık İstanbul'da depreme dayanıklı ya da dayanıksız kamu binası kavramını gündemimizden çıkartmış olacağız. Hepsi hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde hizmet aldığı, mesai arkadaşlarımızın güvenli bir şekilde görev yaptığı alanlar haline gelmiş olacak" dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4'üncü Dönem Toplantısı Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kuruluşlarının yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'HER ALANDA DÖNÜŞÜM HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "2026 yılımızın ilk koordinasyon toplantısını hep birlikte yapacağız. 2025'i çok verimli geçirdik. Özellikle kentsel dönüşümde Cumhurbaşkanımızın İstanbul'umuza sağladığı imkanlar, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte, başta 'Yarısı Sizden Yarısı Bizden' kampanyası olmak üzere her alanda bu dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Dönüşüm demek aslında bütün kurumların koordinasyonu, herkesin buna katkı sunması, üzerine düşmesi anlamına geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında da başta okullarımız, hastanelerimiz, hükümet konaklarımız, idari binalarımız olmak üzere bu dönüşüm de hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah başta İPKB'nin yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarının dönüşümü olmak üzere bakanlıklarımızın programındaki işlerin bir an önce tamamlanmasıyla birlikte artık İstanbul'da depreme dayanıklı ya da dayanıksız kamu binası kavramını gündemimizden çıkartmış olacağız. Hepsi hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde hizmet aldığı, mesai arkadaşlarımızın güvenli bir şekilde görev yaptığı alanlar haline gelmiş olacak. En son iki tane hastane ihalesi yaptık. Biri Ataşehir'de Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, eski PTT olarak biliniyor. 1453 yataklı hastane ihalesi yaptık. 1453 yataklı hastane demek; 20 yıl önce, 30 yıl önce belki orta ölçekli bir şehrin bütün yatak kapasitesinden daha fazla yatak kapasitesine denk gelecek bir rakam demek. Yine bu hafta içerisinde Haydarpaşa Hastanemizin ihalesini yaptık. 800 yatağın üzerinde de onun kapasitesi var. Aynı şekilde Beykoz'da, Ümraniye'de, Bayrampaşa'da, Avcılar'da, Esenyurt'ta, Esenler'de devam eden, ya başlayacağımız ya da planladığımız hastanelerimiz var" dedi.

'100 TANE KREŞ, 100 TANE 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU, 100 TANE DE ANAOKULU'

Vali Gül, "Okullarla ilgili yine aynı şekilde tempomuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene Allah kısmet ederse özellikle kamu çalışanlarının çocuklarının da istifade edeceği, biliyorsunuz nüfus artışıyla ilgili ciddi problemimiz var, nüfusun artmasıyla ilgili birçok tedbirler alınıyor. Bir tanesi de çocuklarımızın kolay yetiştirilmesi, annelerin babaların üzerine bir ilave külfet getirmemesi. Bu da nasıl olacak? Özellikle çalışan hanımefendilerin çalışırken çocuklarını teslim edebileceği kreşlere, anaokullarına ihtiyaç var. Sizden istirhamımız şu; kurumunuzda böyle bir yer varsa bunu kreş olarak değerlendirebiliriz. Boş arsanız varsa oraya yine kreş planlayabiliriz. Günün sonunda bu yıl içerisinde 100 tane kreş, 100 tane 4-6 yaş Kur'an kursu, 100 tane de anaokulunu tamamlamak istiyoruz. Finansman anlamında bir sıkıntımız yok. Arsayı erken tespit edenler, ilçelerde problemsiz arsa üreten kaymakamlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın söylediği yerlere ihtiyaçsa hemen başlayacağız. Diğer sosyal projelerimiz devam ediyor, devam edecek. Özellikle suç işlenmeden koruyucu önleyici tedbirler alabilmek için çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlara özetle toplumun her kesimine hitap edecek etkinlikler yapıyoruz. Bunu 2026'da daha çok yaptırmamız gerekiyor. Son olarak üç aylar içindeyiz, Ramazan'a yaklaştık İstanbul'da ulaşımla ilgili bir yerden bir yere gitmek ciddi anlamda bir zaman alıyor. Dolayısıyla da kurum amirlerimiz kendi içerisinde planlama yaparak mesai arkadaşlarımızın 18.00'den önce, uzaklığa göre 17.00 ya da 16.30'da işlerin aksamayacağı noktada tedbir alarak mesai arkadaşlarımıza izin vermesini istirham ediyorum" dedi.

'KAMU KAYNAKLARINI ETKİN VE VERİMLİ MEVSİM İTİBARIYLA DA YAZ DÖNEMİNİ VERİMLİ KULLANACAĞIZ'

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Vali Gül, "İnşallah bir sonraki toplantıya kadar özellikle ödeneklerin harcanması, ihaleye çıkılması, geçmiş yıldan devam eden işlerin bitirilmesiyle ilgili sunumda görülen o eksik kısımlar tamamlanmış olur. Kış dönemini ihaleye çıkmayla ilgili ne kadar verimli kullanırsak yaz dönemini o kadar verimli kullanmış olacağız. Özellikle ihalelerdeki yöntemimiz açık ihale. Olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe açık ihale yaparak kış sezonunu verimli kullanarak şimdiden süreci başlatarak hem kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanacağız hem de mevsim itibarıyla da yaz dönemini verimli kullanacağız" ifadelerini kullandı.