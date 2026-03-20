Vali Gül'den Darülaceze'ye bayram ziyareti

Fırat ALKIZ/ DARÜLACEZE Başkanlığı'nın düzenlediği Geleneksel Bayram Kahvaltısı programı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Vali Gül, "Gerek hayırseverlerimizle, gerek Darülaceze sakinlerimizle, öğrencilerimizle ramazanı gerçekten dolu dolu yaşadık. Bu coşku bayrama kadar geldi. Bayramı da paylaşarak, dostlukları daha da arttırarak, ülke genelinde de kendi hayatımızda da kardeşliğimizi daha da arttırarak bu bayram süresini devam ettireceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Bayram Kahvaltısı programında İstanbul Valisi Davut Gül Sevgi Evi'ndeki çocuklarla ve huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Programa Vali Gül dışında Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Darülaceze Başkanı Esra Ceceli, huzurevi sakinleri ve çocuklar katıldı. Konuşmaların ardından Vali Davut Gül huzurevi sakinleri ve çocuklarla bayram kahvaltısı yaptı.

'BAYRAMI DA PAYLAŞARAK BU BAYRAM SÜRESİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir Darülaceze geleneği olduğu gibi her bayramda üç kuşak bir araya geliyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin çekirdek aile olduğu gibi ülke olarak da, millet olarak da, ümmet olarak da bir ailemiz var. Darülaceze ailesi olarak da zaman zaman bir araya geliyoruz. Ramazanda çeşitli iftarlarda bir araya geldik. Gerek hayırseverlerimizle, gerek Darülaceze sakinlerimizle, öğrencilerimizle bayramı gerçekten dolu dolu yaşadık. Bu coşku bayrama kadar geldi. Bayramı da paylaşarak, dostlukları daha da arttırarak, ülke genelinde de kendi hayatımızda da kardeşliğimizi daha da arttırarak bu bayram süresini devam ettireceğiz. Çocuklarımız burada. Biraz önce de bir Sevgi Evi'ndeydik. Adeta kendi evi, evladı gibi, bunu görünce de mutlu oluyoruz. Nerede, hangi mekanda yaşadığımız çok önemli değil. Önemli olan o sevgiyi, o kardeşliği, o aramızdaki muhabbeti hissetmek. Bunu da sağlayan çalışanlarımız. Herkesin bayram yaptığı dönemlerde 7/24 hizmet veren, Darülaceze başta olmak üzere bu tür kurumlar hizmet vermeye devam ediyor. Sizlerin fedakarlığı, sizlerin bu işi sevgiyle yapması buradaki sakinlerin daha huzurlu, daha mutlu yaşamalarının en önemli teminatı olmuş oluyor. Buradaki mekan Sultan Abdülhamit'in yaptığı bir mekan ve yaklaşık 130 yıllık geçmişiyle hizmet veriyor. Arnavutköy yerleşkemizde görenler vardır, görmeyenler vardır, adeta yüzyıldan sonra yapılan ve günün şartlarında bunu taçlandırarak yapılan bir sosyal hizmet merkezi oldu. Dosta düşmana göstereceğimiz, parmakla göstereceğimiz bir hizmet verilmiş oluyor. Hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.

'BURADA BAYRAM BÜYÜK SÖZLERDEN ÇOK, KÜÇÜK AMA ANLAMLI ANLARDA GİZLİ'

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli, "Bizler bu şefkat yuvasının köklü fertleriyiz. Bayramlar, gönül köprülerinin kurulduğu, küskünlüklerin son bulduğu zamanlardır. Darülaceze'de ise bayramın manası çok daha derindir. Bayram ziyaretleri denildiğinde aile büyüklerinden sonra gelen ilk mekan Darülaceze olmuştur. Köklü medeniyetimizde yer alan merhamet, büyüğe saygı, küçüğe sevgi, Darülaceze'nin 130 yıllık geleneği içerisinde yaşatılmış ve yaşamaya devam ediyor. Milletimizin bu önemli hasretini sizler de bugün burada bizimle paylaşıyorsunuz. Bu mekan vefanın, hatırlamanın, paylaşmanın en zarif tezahürü. Burada bayram büyük sözlerden çok, küçük ama anlamlı anlarda gizli. Paylaşılan bir selamda, edilen bir sohbette, aynı sofranın etrafında buluşmanın verdiği huzurda biz bayramı en derinden, en mutlu şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'VALİMİZ DE DİĞER MİSAFİRLERİMİZ DE BİZİ ZİYARET EDİYOR'

Huzurevi sakini Emine Nigar Çelik, "Valimiz de diğer misafirlerimiz de bizi sık sık ziyaret ediyor. Çok şükür güzel geçiyor. Bayramda gelmeleri pek mümkün değil, biraz uzaktalar. Yakında olanlar da gelir diye umuyorum. Bayramlaşmalarımız oluyor. Mesela dün de çok güzel bir iftarımız oldu" diye konuştu.

'BİZLERİ BİR GÜN BIRAKMADILAR'

Huzurevi sakini Naime Birol, "Cümle alemimize hayırlı bayramlar olsun. Hep beraber nice bayramlar olsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Başkanlarımız burada. Rabbime şükürler olsun. Onlara bol bereket, bizleri bir gün bırakmadılar. Halen de bırakmıyorlar. Dairemizde de aynı kahvaltıyı yiyoruz ama bugün çocuklarla birlikte olalım diye böyle bir ikram yaptılar. Türkiye'mizin üzerine bol bereket versin" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜL İSTER Kİ HİÇ GÖRMEDİĞİ İNSANI GÖRSÜN'

Huzurevi sakini Habip Öğretmek, "Bu bayramın günü bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden mübarek olsun. İmkanı olup buraya maddi manevi faydası dokunan insanların da bütün ilahi geçmişlerine Allah'ım rahmet istesin. Bekliyoruz. Beklemiyoruz desek yalan olur. Bekliyoruz ama gelen olur gelmeyen olur. Gönül ister ki hiç görmediği insanı görsün" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı