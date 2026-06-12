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Ordu Valisi Erol'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj

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Ordu Valisi Muammer Erol, 13 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencilere başarı dileyerek, sınavda gürültü ve olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Ordu Valisi Muammer Erol, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesi mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, geleceğin teminatı olan çocukların uzun ve azimli bir çalışma döneminin ardından gururla adım atacakları LGS kapsamındaki merkezi sınavın, 13 Haziran Cumartesi günü il genelinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Valilik olarak emeklerin karşılığını en huzurlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda alınabilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere tüm kurumlarla gerekli her türlü tedbiri aldıklarını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Sınav günü oluşabilecek gürültü kirliliğini önlemek ve evlatlarımızın dikkatini dağıtacak her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için tüm hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Sınavın yavrularımızın hedeflerine giden yolda sadece bir durak olduğunu unutmamalıyız. Sonuç ne olursa olsun her bir öğrencimiz bizim için çok kıymetli ve değerlidir."

Vali Erol, sınavda ter dökecek Ordu'daki tüm öğrencilere başarılar dileyerek, öğretmenlere ve her an yanlarında olan velilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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