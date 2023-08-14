Vali Epcim'den Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'ye veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekmezci, Bayburt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Vali Epcim'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

Vali Epcim ise misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Pekmezci'ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.