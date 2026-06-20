Sakarya Valisi Doğan'dan Babalar Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, toplumların en büyük gücünün sağlam aile yapısı olduğunu kaydetti.

Ailenin geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturan en güçlü bağ olduğunu belirten Doğan, "Aile, sevginin, sadakatin ve dayanışmanın ocağı, baba ise o ocağın gölgesi, sükuneti, dirayeti, istikameti, güveni ve duasıdır. Kadim kültürümüzde ailenin direği olan baba, hürmetin, güvenin ve hayır duasının merkezinde sevgiyi emekle büyüten, sorumluluğu sabırla taşıyan, evlatlarına karakter ve istikbal armağan eden, merhametin, fedakarlığın, vakar ve sorumluluğun timsalidir. Baba, evlada umut, yuvaya huzurdur." ifadesini kullandı.

Doğan, hayatın yükünü omuzlayan tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, "Ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmetle yad ediyorum. Dualarıyla ömrümüze bereket katan babalarımıza, saygıdeğer hemşerilerime ve aziz milletimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.