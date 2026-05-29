İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesini Ziyaret Etti

İSTANBUL Valisi Davut Gül, fethin 573'üncü yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camii haziresinde bulunan türbesini ziyaret etti. Burada bir konuşjma yapan Gül, "573 yıl önce fethedilen bu şehir sadece bir şehrin ele geçirilmesi, fethedilmesi, el değiştirmesi değil; aynı zamanda burada bir medeniyetin inşa edilmesi, burada barışın, kardeşliğin, bilmin neşet etmesiyle ilgili bir ortamın oluşmasına yol açtı" dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethnini 573'üncü yıldönümünde İstanbul Valisi Davut Gül ve bareberindeki heyet Fatih Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Vali Gül'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

'BİR ÇAĞ KAPANDI BİR ÇAĞ BAŞLADI'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle hepimizin bayramı mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde çok güzel bir tarihle denk geldi, eşleşti. Bugün 29 Mayıs İstanbul'umuzun fethinin yıl dönümü. 573 yıl önce fethedilen bu şehir sadece bir şehrin ele geçirilmesi, fethedilmesi, el değiştirmesi değil; aynı zamanda burada bir medeniyetin inşa edilmesi, burada barışın, kardeşliğin, bilimin neşet etmesiyle ilgili bir ortamın oluşmasına yol açtı. Bununla birlikte bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Fetihle birlikte bu toprakların sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak da Sultanahmet Camimiz, Süleymaniye ve buna benzer eserlerimiz bugüne kadar geldi. Biz de bugün Fatih Camisi'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret ederek programımıza başlıyoruz. Sonrasında Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüyüşümüz olacak, fetih yürüyüşü. Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar gemilerimiz saat 14.00 itibariyle tekne konvoyu şeklinde bir görsel şölen sergileyecekler. Sonrasında saat 18.00'de Yenikapı'da Solo Türk uçaklarımız gösteri yapacaklar. Daha sonraki saatlerde, 20.30'da Üsküdar'da Genelkurmay'ın, Genelkurmay Başkanlığımızın, 1. Ordu Komutanlığımızla birlikte bir bando ekibi var. Onlar da yaklaşık yarım saat vatandaşlarımıza çeşitli parçalar çalacaklar. 21.00 itibariyle de fethi dronlarla canlandıracağız, göstereceğiz ve havai fişeklerle birlikte de günü sonlandıracağız. Bu arada Sultanahmet başta olmak üzere, çeşitli yerlerde mehteran gösterileri olacak. Yine farklı tarihi mekanların fotoğraflarla, video gösterileriyle, süslemeler olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma'dan hemen sonra Haliç'te fetih kutlamasıyla ilgili bir konuşması, bir toplantısı olacak. Bütün kurumların desteğiyle inşallah fetih bu sene, bir önceki seneden daha canlı, daha coşkulu, o ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı