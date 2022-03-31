Vali Davut Gül'den Yenişarka İlkokulu'na Ziyaret

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Bugün öğlen saatlerinde Şehitkamil Kaymakamı ve daire amirleri ile birlikte Okula gelen Vali Gül, Çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı.

Köy sakinleri ve öğrenci velileri ile bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını öğrenen Vali Gül, akabinde Okulun sınıflarını tek tek gezdi. Okulun düzeni ve öğrencilerin eğitimindeki başarılarından dolayı öğretmenler Ayşe Gül Alıç, Fatma Yeşilyurt ve okul öncesi öğretmeni Hale Özdemir'i tebrik eden Vali Davut Gül, öğretmenlere birer başarı belgesi vererek okulun veya öğrencilerin bir ihtiyaçları olup olmadığını da sordu. Ayrıca ziyaret esnasında öğrencilere hediyeler de dağıtıldı.

Vali Davut Gül, Okuldaki incelemelerinin ardından Cerityeniyapan Köyüne geçerek Şehitkamil İlçesine bağlı Aile Destek Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Burada Gönül Akademisi Projesi kapsamında hem çalışan, çalışırken de çocuklarının kreşte eğitim almalarını sağlayan annelerle bir süre sohbet eden Vali Gül, aynı zamanda Merkez bünyesindeki kreşi ve Kuran Kursu'nu da ziyaret etti.

Topluca çekinilen fotoğrafın ardından Vali Davut Gül beraberindeki heyetle birlikte Merkezden ayrıldı.

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