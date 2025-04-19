Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Filistin'e destek amacıyla Tünel'den Taksim'e yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Alanı barikatlarla kapatan polis, yürüyüşe izin vermedi.

TAKSİM'DE CHP'NİN "FİLİSTİN" EYLEMİNE İZİN VERİLMEDİ

Polis ekipleri, Taksim'de gösteri yapmanın yasak olduğunu belirterek, kanunsuz eylemin sonlandırılması için uyarılar yaptı. Uyarıları dinlemeyen göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

VALİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayların ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Davut Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Taksim'de gösteri yasağının yıllardır var olduğunu, buna rağmen ısrar etmenin provokasyon olduğunu vurguladı.

"EN HAFİF TABİRİYLE PROVOKASYON"

Vali Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

"KAMU DÜZENİNİ BOZMA GİRİŞİMLERİNE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir.

Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir."