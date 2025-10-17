Vali Çiftçi, Tortum ve Uzundere'deki Çalışmaları İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçelerden Tortum'da vatandaşlarla bir araya geldi, Uzundere'de ise heyelan bölgesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Çiftçi, Tortum'un Bağbaşı Mahallesi'ndeki tarihi Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden, engelli Ayten ve Halil Göker çiftinin evine giden Çiftçi, daha sonra Pehlivanlı Mahallesi'nde oturan, 44 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Koçak'ı ziyaret etti.

Ardından Uzundere'ye geçen Çiftçi, Kaymakam Muhammed Taha Canpolat'tan ilçede yürütülen kamu yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, beraberindekilerle, ilçede geçen yıl şubatta sanayi sitesi arkasında kaya düşmesi sonucu oluşan hasar nedeniyle AFAD ekiplerince yapılan teknik etütler ve bölgede riski en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.

Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesini de ziyaret eden Vali Çiftçi, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen dere düzenleme, yatak tanzimi ve tahkimat çalışmalarını takip etti.