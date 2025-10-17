Haberler

Vali Çiftçi, Tortum ve Uzundere'deki Çalışmaları İnceledi

Vali Çiftçi, Tortum ve Uzundere'deki Çalışmaları İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelirken, Uzundere'deki heyelan riskine karşı yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çiftçi, tarihi Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçelerden Tortum'da vatandaşlarla bir araya geldi, Uzundere'de ise heyelan bölgesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Çiftçi, Tortum'un Bağbaşı Mahallesi'ndeki tarihi Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden, engelli Ayten ve Halil Göker çiftinin evine giden Çiftçi, daha sonra Pehlivanlı Mahallesi'nde oturan, 44 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Koçak'ı ziyaret etti.

Ardından Uzundere'ye geçen Çiftçi, Kaymakam Muhammed Taha Canpolat'tan ilçede yürütülen kamu yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, beraberindekilerle, ilçede geçen yıl şubatta sanayi sitesi arkasında kaya düşmesi sonucu oluşan hasar nedeniyle AFAD ekiplerince yapılan teknik etütler ve bölgede riski en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.

Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesini de ziyaret eden Vali Çiftçi, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen dere düzenleme, yatak tanzimi ve tahkimat çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.