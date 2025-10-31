Vali Çiftçi, Top Mermilerinin Kontrollü İmhasını Takip Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) toprak altından çıkarılan top mermilerinin kontrollü imhasını takip etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çiftçi'nin, Aziziye ilçesinde bulunan 2. OSB 3. Etap sahasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Valimiz, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilip toprak altından çıkarılan top mermilerinin kontrollü imhasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 9. Kolordu Komutanlığına bağlı patlayıcı madde keşif ve imha ekipleri tarafından emniyetli şekilde gerçekleştirilen uzaktan patlatma çalışmalarını yerinde takip etti."