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Vali Çiftçi, Alparslan Türkeş'in Klasik Otomobiliyle Şehir Turu Attı

Vali Çiftçi, Alparslan Türkeş'in Klasik Otomobiliyle Şehir Turu Attı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, merhum Alparslan Türkeş'in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasıyla şehir turu yaptı. Tur esnasında klasik müzik dinleyip vatandaşlarla etkileşimde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilk sahibi MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in olduğu klasik otomobille şehir turu attı.

Vali Çiftçi, koleksiyon değeri taşıyan merhum Alparslan Türkeş'in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasının mevcut sahibi Haluk Ertek'in daveti üzerine Erzurum Kongresi önünde aracın direksiyonuna geçti.

Klasik otomobille şehir turu atan Çiftçi, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese'nin çevresi, Cumhuriyet Caddesi ve bazı bölgelerden de araçla geçti.

Çiftçi, tur sırasında otomobilde, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter", Barış Manço'nun "Geçti Dost Kervanı" ve İbrahim Erkal'ın "Sarı Gelin" şarkılarını dinledi.

Trafik ışıklarında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Çiftçi, klasik otomobille Çifte Minareli Medrese önünde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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