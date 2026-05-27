Vali Çiçek, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavileri süren hastaları ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla Şehir Hastanesinde tedavileri süren hastaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesinde hasta ve hasta yakınlarını ziyaret eden Çiçek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiçek, görev başındaki sağlık çalışanlarının da bayramını kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, Kurban Bayramı'nın, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, tüm hastalara acil şifalar temennisinde bulundu.

Çiçek'e ziyarette, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan eşlik etti.