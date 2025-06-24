Vali Çalgan, Sungurlu Belediye Başkanı Dere'yi Ziyaret Etti
Çorum Valisi Ali Çalgan, hac ibadetini tamamladıktan sonra Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret ederek belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Çorum Valisi Ali Çalgan, hac ibadetini tamamladıktan sonra ilçeye dönen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.
Dere, Vali Çalgan'ı Sungurlu Belediyesi girişinde karşıladı.
Çalgan, ziyarette Dere'den belediye hizmetleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarete Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da katıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel